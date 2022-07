Eine 67-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe Opfer der Betrugsmasche „Schockanruf“. Die Täter erbeuteten eine fünfstellige Summe Bargeld. Die Seniorin erhielt gegen 16.30 Uhr einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten. Die Täter teilten der Frau mit, dass ihr Ehemann einen Unfall verursacht habe und sie nun zur Abwendung einer Haft eine Kaution bezahlen müsse. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachten die Anrufer die Frau dazu, gegen 18 Uhr vor das Amtsgericht Durlach zu kommen. Dort übergab die Seniorin einer angeblichen Mitarbeiterin des Gerichts 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, etwa 160 cm groß, weiße Kurzarmbluse, helle lange Hose und eine beige Mütze, Brille mit weißem Gestell. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 6665555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Bei einem fragwürdigen Anruf sollte man sich unter keinen Umständen unter Druck setzen lassen und sofort auflegen. Über finanzielle und persönliche Verhältnisse sollte am Telefon nicht gesprochen werden. Tauschen Sie sich mit Angehörigen und der Polizei über verdächtige Telefonanrufe aus.