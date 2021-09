Der Schoßberghof in Minfeld ist Schauplatz für das Wettkochen der Landfrauen in der SWR-Sendung „Lecker aufs Land“. Der Hof ist seit fünf Generationen im Besitz der Familie Groß. Bis vor 50 Jahren wurden hier Rinder gezüchtet, dann folgten Schweine und die Umstellung auf Ackerbau. Seit 2013 ist der Hof von Marion und Michael Groß ein Biobetrieb für Gemüse. „Auf 56 Hektar Land wachsen 85 verschiedene Gemüsearten, jede Menge Obstbäume und Kräuter – beste Voraussetzungen, um den Besucherinnen ein vielseitiges Drei-Gänge-Menü zu bieten“, heißt es in der Pressemitteilung des SWR.

Das Besondere am Hof von Marion Groß ist demnach die „solidarische Landwirtschaft“, die 2015 auf dem Schoßberghof eingeführt wurde. Aus 40 Mitgliedern in der Anfangszeit seien bis heute 180 aktive Mitglieder geworden, die gegen einen monatlichen Grundbetrag einmal in der Woche frisches Obst und Gemüse bekommen. Neben dem Gemüse gebe es im großen Hofladen fast alle Lebensmittel für den täglichen Bedarf, auch selbst hergestellten Tofu aus eigenem Soja-Anbau und selbst gebackenes Brot und Kuchen aus dem Steinofen.

Physalis und Topinambur werden auch angebaut

Tochter Lisa unterstützt Marion vor allem beim Verkauf im Hofladen, während Sohn Tim mit Papa Michael im Gemüseanbau tätig ist, heißt es in der Mitteilung des SWR weiter. Neben klassischen Kulturen wie Kartoffeln, Karotten und Bohnen gebe es auch Besonderheiten wie Physalis, Topinambur oder Artischocken. Auf die Artischocken sei die Familie besonders stolz. Schließlich seien sie die Ersten gewesen, die das Gemüse vor etwa 20 Jahren im Südwesten angebaut haben. Die neusten Projekte: In diesem Jahr wolle die Familie erstmals Hanf und Reis anpflanzen. Durch das große Angebot könne Familie Groß fast das ganze Jahr über verschiedene Produkte ernten.

Info

„Lecker aufs Land – zu Gast bei Marion Groß in der Südpfalz“, Montag, 20. September, um 20.15 Uhr, SWR Fernsehen.