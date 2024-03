Mit einer neuen Initiative sollen die Auszubildenden zu Betrieben finden. Die Zeit ist dabei aber in jeglicher Hinsicht knapp.

Fachkräftemangel, wohin man schaut. Und dann ist die junge Generation ja auch noch so unglaublich wählerisch - heißt es zumindest immer. Denn die jungen Frauen und Männer wollen neben der Arbeit auch noch so etwas wie ein Leben haben. Oder sich das Homeoffice nicht einfach wieder nehmen lassen. Vielleicht sogar einen pünktlichen Feierabend ... Der gerne zitierte Obstkorb ist dann garnicht mehr so wichtig. Arbeitgeber geraten in jedem Fall ins Schwitzen und müssen sich überlegen, wie sie den roten Teppich am elegantesten ausrollen, damit der Nachwuchs zumindest mal vorbeischlendert.

Deshalb gibt es im Kreis jetzt ein neues Konzept: Eine Praktikumswoche, bei der die Jugendlichen einen ganzen Tag in einem Unternehmen verbringen. Einen ganzen Tag! Bei diesen „Schnupper-Praktikumstagen“ wird also nicht zu tief eingeatmet und schon garnicht inhaliert. Es handelt sich eher um ein leckeres Häppchen, bei dem die Arbeitgeberseite sehr bemüht sein wird, die besonders sonnige Seite zu zeigen. Kein Kaffeekochen oder Kopieren, keine Konferenzen ohne Ergebnis, sondern Einblicke in ein cooles Projekt, Autoreparatur am schnittigen Gefährt, Verkauf von extra-knackigen Brötchen an extra-freundliche Kunden.

Es handele sich um ein „innovatives und bereits in anderen Bundesländern erfolgreich durchgeführtes Projekt zur Zusammenführung von Jugendlichen und Ausbildungsbetriebe“, wirbt Landrat Fritz Brechtel. Wobei das „Matching“, also die Zuteilung von Praktikanten und Unternehmen, von einem Algorithmus übernommen wird. Zuvor tragen beide Seiten ihre Wünsche ein, dann übernimmt das Digitale den Abgleich, wer – vielleicht – zueinander passt.

Wie dringend das alles ist, zeigt der Zeitplan für den ersten Aktionszeitraum: Schon zwischen 13. Mai und 7. Juni soll tageweise geschnuppert werden. Dies sei zugegebenermaßen sportlich, heißt es in der Pressemitteilung von der Kreiswirtschaftsförderung. Direkt nach den Osterferien sollen die Schulen offiziell informiert werden und diese dann möglichst zackig ihre Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren überzeugen, dass so ein Einblick ins Berufsleben wirklich nicht schaden könnte.

Natürlich drücken wir Daumen, dass das Angebot funktioniert. Allerdings noch ein Tipp: Es sollte sichergestellt sein, dass jeglicher Bürokratiekram vorab schon erledigt ist. Nicht, dass von den wenigen Stunden viel zu viele wertvolle Minuten mit dem Ausfüllen von Formularen verschwendet werden ...