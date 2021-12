Oberstleutnant Anton Petschner geht in den Ruhestand. Das Kreisverbindungskommando, dessen Leitung Petschner im Jahr 2008 übernommen hatte, ist die Schnittstelle zwischen militärischen und zivilen Institutionen. Es informiert und berät im Fall einer Hilfeleistung die zivilen Katastrophenschutzstäbe über Möglichkeiten der Unterstützung durch die Bundeswehr. In der jüngsten Zeit war Petschner maßgeblich dafür verantwortlich, dass immer wieder Kräfte der Bundeswehr bei der Kontaktnachverfolgung von mit Corona infizierten Menschen dem Gesundheitsamt in Germersheim tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Landrat Fritz Brechtel hat den Oberstleutnant verabschiedet und sich mit einem Buch-Präsent für die Zusammenarbeit bedankt. „Ich habe Oberstleutnant Anton Petschner bereits 2006 als Stellvertretenden Leiter des Kreisverbindungskommandos Germersheim kennenlernen dürfen. Ich bedauere, dass aufgrund des Erreichens der Altersgrenze dieser Zusammenarbeit nun leider ein Riegel vorgeschoben wird, denn gerade in diesen Zeiten kann langjährige Erfahrung schneller, effektiver und besser helfen, Krisen zu meistern“, so Brechtel. Petschner bedauerte in seiner Ansprache, schon jetzt die Arbeit abgeben zu müssen. Es sei ihm stets eine „große Ehre“ an dieser Schnittstelle etwas bewirken zu können. Oberstleutnant Petschner scheidet zum Ende des Jahres aus der Bundeswehr aus. Zum Abschluss lobte Brechtel: „Als Mitglied im Katastrophenschutzstab war er selbst dann zur Stelle, wenn die Bundeswehr noch nicht gefordert war. Beispielsweise verpasste er bei Hochwasser keine Lagebesprechung, nur um im Ernstfall über die Situation im Bilde zu sein. Das verdient Anerkennung und Respekt.“