Das vom Bundesgesundheitsministerium auf den Weg gebrachte Projekt „Testen für alle“ startet. Am Montag, 8. März, sind an Schnelltests unter anderem an folgenden Orten im Landkreis möglich:

Praxis von Dr. Hüseyin Celik, Königstraße 21 in Germersheim (Termin nach Vereinbarung)

Praxis Maria de los Angeles Atienza Rubio, Buchstraße 1, Jockgrim (nach Vereinbarung)

Praxis Dr. Georg Weiß, Neugasse 2, Weingarten

Apotheke im Maximilian-Center, Maximilianstraße 1, Wörth-Maximiliansau (Mo bis Sa 8-20 Uhr)

Olympia-Apotheke, Marktstraße 6, Wörth (Mo bis Fr 8-18.30 Uhr, Sa 8 - 13 Uhr)

Corona-Teststation Hagenbach, Friedensstraße 62a (Mo bis Sa 9-15 Uhr)

Am Freitag, 12. März, soll zudem das Testzentrum auf dem Gelände des Badeparks Wörth in Betrieb (Badallee) gehen. Tests sind dann montags, mittwochs und freitags zwischen 17 und 19 Uhr möglich.

In der Festhalle Bellheim (Zeiskamer Straße 64) Bellheim beginnen die Testungen unter Federführung des DRK am Montag, 15. März, jeweils montags, mittwochs und freitags, 17 bis 20 Uhr.

Die Sporthalle der Lina-Sommer-Grundschule Jockgrim (Schelmenwaldstraße 1a) wird ab Montag, 22. März, zum Schnelltestzentrum. Dort sind montags, mittwochs und freitags, 17 bis 20 Uhr, Tests möglich.

Weitere Anlaufstellen sind unter anderem bei der Apotheke Walch in Germersheim (voraussichtlich ab 9. März), in der Dampfnudel Rülzheim (ab 9. März) und als Test-Drive-Inn im Oberwald 4 in Lingenfeld (nach der Landtagswahl) geplant.