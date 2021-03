Die Station für kostenlose Corona-Schnelltests in der Bellheimer Festhalle, Zeiskamer Straße 64, wird am Montag, 15. März, in Betrieb genommen. Die Teststation soll zunächst an drei Tagen – Montag, Mittwoch, Freitag – jeweils von 17 bis 20 Uhr betrieben werden. Das Terminangebot kann nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung je nach Nachfrage angepasst werden. Für einen Schnelltest sollen sich symptomfreie Interessierte während der Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung anmelden, entweder per E-Mail: schnelltest@vg-bellheim.de oder telefonisch unter 07272 7008-217. Die von DRK und Feuerwehr betriebene Teststation ist während der genannten Öffnungszeiten unter Telefon 07272 7008-623 erreichbar.