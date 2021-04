Die Schnellteststation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist in die Aula der Berufsbildenden Schule (BBS) Germersheim umgezogen. Die Räume in der Kreisgeschäftsstelle des DRK waren zu klein geworden, weil zunehmend mehr Menschen das kostenlose Testangebot nutzen, so eine Pressesprecherin der Kreisverwaltung auf Nachfrage. Zudem waren die Räume im zweiten Obergeschoss nicht behindertengerecht. Begegnungsverkehr von Personen soll vermieden werden. Die Teststation in der BBS-Aula ist von Montag bis Freitag, immer von 9 bis 14 Uhr, geöffnet. Zugang ist von der Ritter-von-Schmauß-Straße möglich. Infos unter Telefonnummer 0172 7429012.