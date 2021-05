Benutzte Masken, absolvierte Schnelltests – dieser Müll fällt nun verstärkt in den Haushalten an. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim gibt Tipps zur sachgerechten Entsorgung.

Laut Abfallwirtschaft gehören sowohl benutzte Masken als auch Schnelltests (Proberöhrchen, Testflüssigkeit und Wattestäbchen) in die Restmülltonne. Dabei sollte man diese Abfälle unbedingt in einen Plastikbeutel verpacken und erst dann der grauen Tonne zuführen. So vermeidet man Ansteckungsgefahren beim weiteren Öffnen der Tonne.

Benutzte Masken sollten genauso wenig wie Papiertaschentücher achtlos weggeworfen, sondern immer in einer Plastiktüte verpackt über den Restmüll entsorgt werden. Der Restmüll geht in die Verbrennung, bei der alle Viruspartikel unschädlich gemacht werden.

Achtlos weggeworfene Masken belasten hingegen die Natur mit Kunststoffen, da sie aus synthetischen Fasern bestehen.