Auch am Samstag und am Pfingstmontag, 22. und 24. Mai, können die Bürger der Verbandsgemeinde Rülzheim die Schnelltestzentren in ihren Heimatgemeinden nutzen. Öffnungszeiten am Samstag/Pfingstmontag: Hördt: Turn- und Freizeithalle: 14 bis 18 Uhr/9 bis 12 Uhr; Kuhardt: Rheinberghalle: 14 bis 18 Uhr/9 bis 12 Uhr; Leimersheim: Hugo-Dörrler-Halle: 14 bis 18 Uhr/9 bis 12 Uhr; Rülzheim: „Dampfnudel“: 9 bis 14 Uhr/9 bis 12 Uhr. Das Schnelltest- Team bittet darum, vor dem Test auf den Verzehr von Bonbons, Kaugummis oder Ähnlichem zu verzichten.