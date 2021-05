Das Corona-Schnelltest-Zentrum am Globus-Baumarkt in Germersheim ist seit Samstag, 15 Uhr, geschlossen. Entsprechende Informationen der Rheinpfalz bestätigte die Polizei Germersheim. Vorausgegangen sei eine Kontrolle durch die Kreisverwaltung Germersheim, so die Beamten. Die Polizei sei lediglich über die Schließung informiert worden, über die Gründe wisse sie nicht Bescheid. Die Kreisverwaltung ist sonntags geschlossen.