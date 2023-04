Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Projekt Selbsttests an Grund- und Förderschulen im Kreis Germersheim nimmt Fahrt auf. Personal der Grundschule Lingenfeld ist am Dienstag geschult worden, heute sind die Kollegen in Schwegenheim an der Reihe.

In Lingenfeld arbeiten zirka 45 Menschen an der Schule, in Schwegenheim knapp 25. Dazu gehören nicht nur Lehrer, sondern auch Betreuer für die Ganztagsschule, Küchenangestellte, Sozialarbeiter