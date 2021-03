In Ottersheim hat der Landkreis am Montag die Schnelltest-Strategie für Grundschüler gestartet. Kinder, die am Morgen in der Notbetreuung waren, haben unter den Augen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und nach Anleitung von Rektorin Sigrid Schwab den Test in Eigenregie gemacht. Es handelte sich dabei um einen Abstrich im vorderen Naseninnenbereich. Nach 15 Minuten kam das Ergebnis: Alle Tests waren negativ.

„Wir haben gesehen, dass es die Kinder nach Anleitung sehr gut verstehen“, teilte Landrat Fritz Brechtel (CDU) im Anschluss mit. Im Lauf der Woche soll an mindestens einer Pilotschule pro Verbandsgemeinde das freiwillige Testangebot eingeführt und dann schnell zweimal wöchentlich an allen Grundschulen im Landkreis umgesetzt werden. Für Brechtel sind die Schnelltests ein wichtiger Baustein, dass die Schüler bald wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können.

Die Lehrer und das gesamte Schulpersonal erhalten laut Brechtel außerdem ein rasches Impfangebot. Das Land habe zusätzliche Impfdosen, auch für die weiterführenden Schulen, in dieser Ausnahmesituation zugesagt.