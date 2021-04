Der Anbieter „Deutsche Glasfaser“ stellte in der vergangenen Woche für die sechs Ortsgemeinden Erlenbach, Freckenfeld, Steinweiler, Winden, Minfeld und Vollmersweiler fünf Hauptverteiler (Point of Presence - POP) für das zukünftige Glasernetz im Kreis Germersheim auf. In jeder Gemeinde steht ein solcher POP – bis auf Vollmersweiler. Diese Gemeinde wird vom POP in Dierbach mitversorgt. Im POP laufen alle Glasfaseranschlüsse zusammen. Er leitet den ankommenden und abgehenden Datenverkehr weiter und verbindet das Netz vor Ort mit dem Rest der Welt – ein Internetanschluss mit Lichtgeschwindigkeit.

Der Kreis Germersheim hatte sich für den Ausbau mit Deutsche Glasfaser entschieden, um die Zukunftsfähigkeit von den Ortsgemeinden im Kreis zu sichern. „Die Aufstellung der POPs ist reibungslos abgelaufen, sodass der erste Grundstein für die Glasfaserversorgung in allen sechs Gemeinden gesichert ist“, erklärt Erik Czapla, Projektmanager Bau, von Deutsche Glasfaser. Auf diesem Weg wird in den Gemeinden der Verbandsgemeinde Kandel ein Glasfasernetz gebaut, das insgesamt etwa 3300 Haushalte versorgen kann.

Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, auch jetzt während der Bauphase noch einen Vertrag abzuschließen.

Kontakt



Baubüro in Bad Bergzabern, Neubergstraße 2 a. Öffnungszeiten: freitags von 10 bis 12 Uhr und 12.30 bis 15 Uhr.