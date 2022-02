Für die Aussiedlerhöfe und das Anglerheim gibt es neue Hoffnung, doch noch an schnelles Internet zu kommen. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser, das den Breitbandausbau in der Gemeinde übernimmt, wird zwar nicht eigens Kabel bis dorthin verlegen. Sofern das Kieswerk sich allerdings als gewerblicher Nutzer für einen Anschluss entscheidet, würden ohnehin Kabel am Anglerheim vorbeiführen. Von dort aus könnten dann wohl auch einige Höfe angeschlossen werden. Darüber informierte Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) auf Nachfrage den Ortsgemeinderat. Zudem gibt es eine weitere Option: ein Ausbau über das „Graue Felder“-Programm des Bundes, bei dem unterversorgte Gebiete ans Breitbandnetz angeschlossen werden. Dazu müsse schnellstmöglich ein Antrag gestellt werden, sofern die Deutsche Glasfaser das Kieswerk nicht anschließt.