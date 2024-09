Über die Annahme einer Spende der besonderen Art durfte der Verbandsgemeinderat bei seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch in Knittelsheim befinden. Es ging diesmal nicht um Bargeld, sondern um eine Schenkung, die das Archiv der Verbandsgemeinde Bellheim wesentlich bereichern dürfte. Edgar Schnell, früherer Büroleiter der Verbandsgemeindeverwaltung und seit Jahrzehnten auch freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ, vermachte sein Privatarchiv jetzt der Verbandsgemeinde. Darin befinden sich viele Unterlagen (Archivboxen und Aktenordner) zur Ortsgeschichte von Zeiskam, so etwa Boxen zu Themen wie „Zeiskam im Dritten Reich“, „1200-Jahr-Feier Zeiskam“, „Zeiskam Sport“, „Zeiskam Kirchen“ oder „Zeiskam unter Napoleons Fahnen“ sowie „100 Jahre Zeiskamer Kommunalpolitik“. Außerdem enthält es eine Dokumentation über einen „Feindflug von England nach Bellheim“, eine Monografie über Familien aus der Pfalz und vieles mehr. Die Unterlagen werden jetzt gesichtet, so Büroleiterin Eva Herzog zur RHEINPFALZ. Danach soll das Privatarchiv des Hobby-Historikers Edgar Schnell, der erst im Frühjahr zur 1250-Jahr-Feier von Zeiskam übrigens sein zwölftes Buch über das Zwiebeldorf veröffentlicht hatte, in das Archiv der Verbandsgemeinde integriert werden. Der Verbandsgemeinderat stimmte für die Annahme der Spende.