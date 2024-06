Ein ganz besonderes Familientreffen stand am Samstag in Neupotz auf dem Programm. 192 Nachkommen der „Schneider-Familie“ waren zusammengekommen – einige aus den USA.

Getroffen haben sich die „Schneiders“, so benannt nach dem Beruf des am 7. März 1876 in Neupotz geborenen Karl August Gehrlein, dem Stammvater der „Schneider-Familie“, bereits in den Jahren 1982 und 2007. Es war also jetzt schon das dritte Treffen dieser Art. Der erste Schneider im Ort war Karl August allerdings nicht, denn schon sein Vater Franz hatte diesen Beruf ausgeübt. Karl August machte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts selbstständig, nachdem er 1904 Elisabeth geborene Keller geheiratet hatte. Als Näherin arbeitete sie im Betrieb mit, hatte darüber hinaus aber auch die Hauptlast der Erziehung von elf Kindern zu tragen. Leider ist von diesen Nachkommen niemand mehr am Leben, aber, wie der Organisator der Veranstaltung Josef Gehrlein betont, besteht die Nachfolge der „Schneider-Familie“ bereits aus sieben Generationen.

Großes Programm für Schneider-Familie

Für die Kinder von Karl August und Elisabeth war es selbstverständlich, im elterlichen Betrieb mitzuarbeiten. So lernten drei ihrer Söhne beim Vater den Schneider-Beruf. Auch die Töchter, als „Schneidermädchen“ bekannt, wurden entweder im eigenen Haus oder in Betrieben der Umgebung ausgebildet. Da wundert es nicht, dass aus Karl August Gehrleins Schneiderei ein ansehnliches Familienunternehmen wurde, das weit über Neupotz hinaus für seine gute Arbeit bekannt wurde. Nach dem Krieg führte Sohn Otto den Betrieb erst alleine weiter, übergab ihn aber an seine 1948 geborene Tochter Carola, die bis heute in diesem Metier tätig ist. Beim bekannten bayrischen Herrenausstatter „Hirmer“ in München darf sie oft sogar prominente Gäste modisch beraten.

Zahlreiche Nachfahren im Schneiderberuf

Schneiderfamilie Karl August und Elisabeth Gehrlein, die Urahnen. Foto: Iversen

Die Verbindung innerhalb der inzwischen recht groß gewordenen Schneider-Familie hält der in München wohnende Thomas Hoffmann aufrecht. Er ist der Enkel vom „Schneider-Otto“, wie dieser in Neupotz genannt wurde. Zusammen mit Josef Gehrlein, dem Sohn von Gisela, der jüngsten Tochter von Stammvater Karl August, gelang es ihm, den ganzen Tag über ein umfangreiches Programm zu bieten. Da war ein Quiz für Kinder dabei und Neupotzer Bürger begrüßten zusammen mit Michael Keiber die Gäste auf ihre Weise, unter anderem mit dem „Neupotzer Lied“. Höhepunkt war eine historische Modenschau, arrangiert von der Profi-Schneiderin Carola Sand. Im Saal war umfangreiches Material über den Stammbaum der „Schneider-Familie“ ausgestellt, wobei jeder sich über seine Herkunft genau informieren konnte. Daniel Stritzinger hat ein Familienwappen mit einer großen Schneiderschere entworfen, das auf Kleidungsstücken und als Dekoration überall präsent war. Kein Wunder, dass es für die Organisation großes Lob gab. So konnten viele Gäste aus der Pfalz, einige aus Hessen, aus der Bodensee Gegend und aus München begrüßt werden. Eine Familie war sogar aus der Nähe von Chicago im US-Staat Wisconsin mit dabei und sie alle waren neugierig auf ihre Verwandtschaft. Denn wie sagte doch Tordis Gehrlein aus Wisconsin: „Wir haben uns wirklich sehr darauf gefreut, neue Mitglieder der Verwandtschaft kennen zu lernen“. Erich Sengel aus Rheinzabern ergänzte: „Wenn es hochkommt, dann kennt jeder von uns zwei Drittel der Verwandten, die heute nach Neupotz gekommen sind“. Das jüngste Mitglied der Familie ist übrigens derzeit gerade mal zwei Monate alt.