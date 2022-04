Ein Schneeräumfahrzeug kippte am Samstagmorgen auf der Albtalstraße am Ortseingang von Völkersbach beim Räumen um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Wegen des heftigen Schneefalls räumte ein Mitarbeiter der Gemeinde Malsch gegen 8.30 Uhr mit einem Räumfahrzeug den Schnee auf der Straße. Sein einsitziges Fahrzeug geriet aufgrund des Gefälles in Schieflage und kippte schließlich zur Seite. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.Am Räumfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.