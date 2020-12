Überraschend einsetzender Schneefall hatte in den letzten Dezember-Tagen des Jahres 1975 in großen Teilen des Landkreises Germersheim zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs geführt. Zahlreiche Fahrzeuge landeten damals in den Straßengräben, da die meisten Fahrer ohne Winterreifen unterwegs waren und durch die plötzlich einsetzende Glätte die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren hatten.