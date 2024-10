Unter dem Motto „Die Pfalz brennt“ öffnen am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, drei Brennereien ihre Pforten, um über ihre Produkte zu informieren und zu deren Verkostung einzuladen. Neben der Brennerei Haußbrand in Schwegenheim, Landauer Straße 18a, die samstags von 12 bis 16.30 Uhr geöffnet sein wird, sind dabei: Weingut und Destillerie Übel in Leinsweiler, Trifelsstraße 10, samstags, 13 bis 18 Uhr, sonntags, 11 bis 17 Uhr, und Edelobstbrennerei Scherner, Weisenheim am Sand, Wormser Straße 28, samstags und sonntags, 10 bis 16 Uhr. Das teilte der Verband Rheinpfälzischer Klein- und Obstbrenner mit. Weitere Infos: www.badens-brenner.de.