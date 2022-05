Auch wenn es am Rhein nur wenig Schnaken hat - woanders fliegen die Stechmücken schon nach kurzen Regenfällen, als gebe es keine Schnakenbekämpfung. Das ist in einigen Fällen auch tatsächlich so. Die Gründe liegen in der Natur. Und auch der Gartenbesitzer hat es in der Hand, wie oft er und seine Nachbarn an lauen Sommerabenden gestochen werden.

