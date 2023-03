Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahren sind Stechmücken am Rhein nicht mehr so zahlreich gewesen wie in diesem Sommer. Wenn über die Plagegeister in den Medien berichtet wird, dann sind jedoch in den meisten Fällen