Nicht überrannt waren die Tankstellen im Elsass am Wochenende. Zumindest nicht von Autos mit deutschen Kennzeichen. Obwohl Benzin und Diesel im Schnitt 18 Cent günstiger sind als im Nachbarland, war kein Gerangel an den Zapfsäulen rund um Wissembourg zu beobachten. So wirklich lohnt sich das Tanken auch nur für Pendler, die sowieso durchs Elsass fahren oder sehr nahe der Grenze wohnen. Bei einem etwas längeren Anfahrtsweg dagegen, sind die eingesparten Euros auch gleich schon wieder verblasen.