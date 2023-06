In der Festhalle Durlach wird am Samstag, 10. Juni, wieder die Schallplatten- und CD-Börse veranstaltet. Zahlreiche Anbieter sind mit dabei und bieten laut Ankündigung eine vielfältige und internationale Auswahl an. Auf etwa 150 Standmetern werden Schallplatten, CD’s, Bücher und mehr rund um das Thema Musik angeboten. Es gibt zu dem einen Filmbereich mit aktuellen Filmen und Filmklassikern auf DVD und Blu-ray. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt liegt bei vier Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt. Der Filmbereich ist jedoch erst ab 18 Jahren zugänglich.