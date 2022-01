Am Montag gelangten in der Zeit zwischen 16.50 bis 18.50 Uhr Unbekannte in ein Haus in der Straße „Am Otterbach“. Die Täter nutzten die kurzfristige Abwesenheit der Anwohner und durchwühlten mehrere Möbel. Hierbei erbeuteten sie Schmuck, so die Polizei.