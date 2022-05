Hubert Schmitt löst Heinz Trauth als Vorsitzenden des Reit- und Fahrvereins St. Wendelinus, Hatzenbühl, ab. Das ergaben die Wahlen bei der Jahreshauptversammlung. Trauth fungiert künftig als stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Norbert Werling stellte den Antrag, Heinz Trauth für seine Verdienste in den vergangenen 33 Jahren zum Ehrenmitglied zu ernennen. Der Antrag erntete viel Zuspruch und Applaus. Aufgrund der Corona-Pandemie kam das gesamte Vereinsgeschehen von „St. Wendelinus“ zum Erliegen, was sich in den dementsprechend kurzen Berichten niederschlug, die bei der Versammlung vorgetragen wurden.

Neuwahlen



Vorsitzender: Hubert Schmitt; 2. Vorsitzender: Heinz Trauth; Kassenwartin: Stefanie Stein; Schriftführerin: Maike Petermann; Beisitzer: Jürgen Rühm; Siegfried Petermann; Elena Schmitt; Stefan Schmitt; Jürgen Flick; Anette Harter; Karin Katereit; Sabrina Kretz. Kassenprüferinnen: Birgit Flick und Claudia Zimbelmann.