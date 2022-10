Der Behälterglashersteller Ardagh Glass spricht von einer geplanten Reparatur, die bisher planmäßig verläuft. Ansonsten hält sich das Unternehmen mit Auskünften zurück.

Seit einigen Wochen ist eine der zwei Glaswannen des Ardagh-Glass-Werkes in Germersheim außer Betrieb. Auf Anfrage teilte die Düsseldorfer Pressestelle des Unternehmens mit, dass es sich um eine geplante Reparatur handelt, die bisher nach Plan verläuft und „mit entsprechender Vorlaufzeit und in enger Absprache mit den Kunden“ erfolgt. Von wann bis wann die Reparatur dauert, was genau gemacht wird und was es kostet, teilte das Unternehmen nicht mit. Nur, dass nach der Reparatur „dann täglich wieder rund zwei Millionen Glasbehälter produziert“ werden. Es seien vor allem Getränkeflaschen, welche von den über 280 Mitarbeitern hergestellt würden.

2019 wurde bereits die andere Glasschmelzwanne saniert. Damals dauerte die Modernisierung der Schmelzwanne nach Unternehmensangaben 150 Tage, also fünf Monate. Die Höhe der Investition wurde auf 30 Millionen Euro beziffert, die Mitarbeiterzahl ebenfalls mit über 280 angegeben. Damals wurden nach Mitteilung des Unternehmens allerdings unter anderem auch zur Schmelzwanne gehörende Produktionsmaschinen und Versorgungseinrichtungen generalüberholt oder erneuert.

Deutschlandweit beschäftige die Ardagh Glass GmbH über 2000 Mitarbeiter, die an acht Standorten Tag für Tag über zehn Millionen Behältergläser fertigen. Diese werden nach Unternehmensangaben in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt sowie in der pharmazeutischen Industrie. Fragen etwa nach den Auswirkungen der Energiekrise auf Produktion und Preise und nach der Einschätzung der aktuellen Lage beziehungsweise den Erwartungen für die Zukunft ließ das Unternehmen weitgehend unbeantwortet. Es hieß lediglich, dass die Ardagh Glass GmbH als Hersteller von Verpackungs- und pharmazeutischem Glas einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung in Deutschland leiste. „Deshalb glauben wir, dass wir als Unternehmen bei einer eventuell erforderlichen Rationierung der Gasmengen berücksichtigt würden – auch, wenn dies keine Versorgungsgarantie ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.“

Weitere, insbesondere standortbezogene Informationen könne Ardagh Glass aufgrund seiner Unternehmenspolitik nicht geben, hieß es. Infolgedessen blieb auch die Frage unbeantwortet, was Ardagh Glass, das nicht zuletzt durch den Betrieb der Glasschmelzwannen, die im Betrieb mehrere 100 Grad heiß sind, ein großer Energieabnehmer ist, in Zeiten der Energiekrise mit seiner Abwärme macht.

Ardagh betreibt 65 Metall- und Glasproduktionsstätten in 16 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter mit einem Umsatz von etwa 10 Milliarden US-Dollar, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. Sitz der Ardagh-Gruppe ist Luxemburg. Hauptsitz in Deutschland ist Nienburg. Ardagh Glass hat irische Wurzeln. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 als Irish Glass Bottle Company gegründet und ist durch zahlreiche Übernahmen gewachsen.

Eine davon ist Heye International mit Sitz im niedersächsischen Obernkirchen. Das weltweit tätige Unternehmen ist darauf spezialisiert, komplette Anlagen zur Herstellung von Glasbehältern zu planen und zu betreuen. Auch das Werk in Germersheim firmierte bis vor etwa 20 Jahren unter Heye, bevor es nach der Insolvenz der Hermann Heye KG Anfang 2003 an Ardagh verkauft wurde. Als Gründe für die wirtschaftlichen Probleme wurden seitens der Heye-Geschäftsführung damals unter anderem Überkapazitäten im Glasmarkt und der daraus resultierende Preisverfall genannt, der Vormarsch der Plastikflaschen, gegen die die Glasflasche seit einiger Zeit wieder Boden gut macht, und ein massiver Anstieg der Energiekosten.