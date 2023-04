Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur die ältesten Einwohner des Bärendorfs können sich noch an die Zeit erinnern, als die Häuser noch nicht so systematisch nummeriert waren wie heute. Einer davon ist der 95-jährige Ottersheimer Edwin Hilsendegen.

Damals wurden in dem Dorf mit seinen sieben Straßen die Hausnummern jeweils fortlaufend in der Reihenfolge vergeben, wie die Häuser errichtet wurden. Somit war in der Gemeinde jede