Coronavirus: Woher Trump seine Infos hat

Viele mögen sich über Veröffentlichungen im Internet und in sozialen Medien gefreut haben, wonach der Genuss von Hochprozentigem vor dem vermaledeiten Coronavirus schützen soll. Doch nun melden sich die Spaßbremsen von der Verbraucherzentrale zu Wort: Angeblich ist das mit der „Schluckimpfung“ eine Schnapsidee. „Der Schluck aus der Pulle schützt nicht vor der Krankheit Covid-19“, wird eine Ernährungsexpertin zitiert. Und warum nicht, bitteschön? „Wenn wir Alkohol trinken, landet dieser in der Speiseröhre und im Magen-Darm-Trakt und nicht tief in der Lunge und in den Atemwegen, in denen sich das Coronavirus hauptsächlich verbreitet.“ Zwar könne Alkohol im Rachen kurzfristig die Anzahl an Viren reduzieren (na also!), doch die Wirkung halte nicht lange an. Neue Viren würden schnell gebildet. (Verflixt!)

Dann die Hiobsbotschaft für Südpfälzer: „Regelmäßig einen Schluck Alkohol zu trinken, ist ohnehin keine gute Idee. Wer übermäßig Alkoholisches trinkt, riskiert nicht nur Schäden an Organen, wie der Leber, sondern schwächt auch sein Immunsystem.“ – Arme Wirte und Hersteller von alkoholischen Getränken, wenn das viele beherzigen, nützt es vielleicht nicht viel, wenn irgendwann die Lokale wieder öffnen.

Richtig ist jedoch nach Aussage der Verbraucherschützer, dass das Coronavirus empfindlich auf hochprozentigen Alkohol in Desinfektionsmitteln reagiert. (Jetzt wissen wir auch, woher US-Präsident Donald Trump, der südpfälzische Vorfahren hat, seine jüngsten Erkenntnisse bezieht.) Fettlösende Substanzen wie Alkohol oder waschaktive Stoffe in Seife greifen die Hülle des Virus’ an und inaktivieren es, wissen die Verbraucherschützer. Aber (und das steht nun im Gegensatz zu einer von Trumps jüngsten Ideen, Erkrankten Desinfektionsmittel zu spritzen): „Das funktioniert äußerlich, angewandt auf Oberflächen wie Händen oder Türklinken.“ Folglich empfehlen die Verbraucherschützer weiterhin das zu machen, was wir ohnehin schon seit Wochen tun: „Die besten Mittel, um sich gegen eine Ansteckung mit Covid-19 zu schützen, bleiben derzeit immer noch eine gute Handhygiene, Abstand zu anderen Menschen und wenn möglich Kontakte vermeiden.“ Gähn!

Michael Gottschalk