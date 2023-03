Die Karlsruher Schlossgartenbahn nimmt am Samstag, 1. April, wieder ihren Betrieb nach der Winterpause auf. Bis einschließlich 5. November, dem letzten Tag der Herbstferien in Baden-Württemberg, dreht die Freizeitbahn an Wochenenden ihre Runden durch die Parkanlage hinter dem Schloss. Zwischen dem 29. Mai und 3. Oktober werden täglich Fahrten angeboten. Die Betriebszeiten sind samstags von 12 bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Im Zeitraum Montag, 29. Mai, bis Dienstag, 3. Oktober, werden zusätzliche Fahrten angeboten: Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr. Sonderfahrten können unter 0721 61075885 angefragt werden. Gebaut wurde die Schlossgartenbahn anlässlich der Bundesgartenschau 1967 in Karlsruhe. Für die Fahrten stehen eine Diesellok, Porsche-Lok und vier Waggons zur Verfügung sowie die Dampflok Greif. Die Fahrtzeit auf dem circa 2,5 Kilometer langen Rundkurs beträgt rund 15 Minuten. Weitere Infos: www.vbk.info/schlossgartenbahn und www.dampflok-greif.de.