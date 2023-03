Im vergangenen Jahr lief das Pachtverhältnis für das Schlosscafé in Bruchsal aus. Nun verkünden die zuständigen Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, die das Gebäude verwalten, dass eine Nachfolge gefunden wurde. Das Mutter-Tochter-Gespann Annette Schäffner und Lisa La Fontaine will im Herbst öffnen. Die zwei Frauen haben laut Mitteilung bereits lange Jahre Erfahrung in der Gastronomie. Mit ihrer mobilen Kaffee-Ape, der „Coffeebee“, sind Schäffner und La Fontaine in der Region bekannt. Bevor es los gehen kann stehen zunächst noch umfangreiche Sanierungsarbeiten in den Räumen des ehemaligen „Hofzahlamts“ an. Das Gebäude befindet sich an der zur Schönbornstraße gelegenen Seite des Ehrenhofs. In großherzoglicher Zeit wohnte hier der Schlossverwalter. Später wurde das Gebäude als Polizeiwache genutzt. Seit 1981 hat das Schlosscafé darin seinen Platz.