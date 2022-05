Im Schloss werden Rundgänge auch für Menschen mit Einschränkungen angeboten: Dazu gehören barrierefreie, inkludierende Rundgänge für blinde und sehbehinderte Menschen sowie für Demenzkranke und deren Angehörige, teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten zum 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, mit. Auch Führungen in Gebärdensprache und in einfacher Sprache stehen auf dem Programm. In der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz können Besucherinnen und Besucher die Ausstattung des Schlosses und seine besondere Geschichte durch Tastmodelle, taktile Tafeln und Objekte zum Anfassen kennenlernen. Bei Führungen und bei der Verwendung des Multimediaguides ermöglichen Induktionsschleifen eine individuelle Einstellung für Hörgeräte sowie für Implantate. Außerdem stellt die Schlossverwaltung auf Anfrage eine geschulte Begleitperson vor Ort zur Verfügung. Der Zugang zum Schloss ist barrierefrei: Neben einer Rampe und Aufzüge ist es auch möglich, Klapphocker, Rollstühle und Gehstöcke auszuleihen. Große Handspiegel erleichtern das Betrachten der Deckenfresken, Handlupen vergrößern kleine Ausstellungsstücke. Das Schloss Bruchsal wolle durch diese inklusiven und barrierefreien Angebote ein Beitrag zur kulturellen Teilhabe leisten, heißt es.