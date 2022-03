Am Freitagabend ist ein 18-Jähriger in der Robertsauer Straße in Lingenfeld von zwei anderen jungen Männern geschlagen und getreten worden. Laut Polizei wurde er dabei leicht verletzt. Zunächst hatte es demnach zwischen den drei Beteiligten gegen 21.30 Uhr eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die so ausartete, dass ein 17-jähriger Jugendlicher dem 18-Jährigen eine Glasflasche gegen den Kopf schlagen wollte. Da dieser dem Schlag ausweichen konnte, streifte die Glasflasche sein Gesicht nur leicht. Bei dem Ausweichmanöver fiel das Opfer aber auf den Boden, wo es von dem anderen Täter gegen den Kopf getreten wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Angreifer. Der 18-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Gesicht und konnte nach einer ersten medizinischen Untersuchung wieder nach Hause. Von den beiden Tätern ist lediglich einer namentlich bekannt. Die Polizei Germersheim bittet alle Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.