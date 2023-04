In der Nacht auf Dienstag sind in Schwegenheim neben einem nahe der B272 verlaufenden Wirtschaftsweg Schlachtabfälle sowie verdorbene Fleischstücke in Kisten und Säcken rechtswidrig abgelegt worden. Beigeordneter Holger Hellmann (FWG) spricht von einer „Sauerei“ und hat den Vorfall dem Ordnungsamt gemeldet, nachdem ihm ein Winzer über den Fund informiert hatte. Das Ordnungsamt hat Polizei und Veterinäramt eingeschaltet.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage bezifferten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim die Menge des Abfalls, der vorwiegend aus gekochtem Schweinefleisch sowie Schweineschwarten bestand, auf „20 bis 30 Kilo“. In diesem Umfang sei das „außergewöhnlich, absolut untypisch“, sagt Polizeisprecher Dennis Dobberstein.

Erfreulich: Dieses Mal gibt es einen Ermittlungsansatz: einen Stempel, der über die Fleischherkunft Auskunft gibt. In den vergangenen Jahren wurden in Schwegenheims Fluren schon öfter Tierkadaver und Schlachtabfälle illegal entsorgt – letztmals an Silvester: „Nur 100 Meter vom jetzigen Fundort entfernt“, informiert Holger Hellmann. Seinen Angaben zufolge holt eine Tierkörperbeseitigungsfirma die Abfälle demnächst ab. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Germersheim entgegen: Telefon 07274 9580.