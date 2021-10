Schlägernde Gruppen haben in der Nacht zum Sonntag auf dem Bruchsaler Bahnhofsplatz die Polizei in Atem gehalten. Kurz nach 1 Uhr war eine Schlägerei beim Bahnhof gemeldet worden. Die Beamten trafen dort etwa 30 Personen an, die sehr aggressiv gestimmt waren, einige bluteten im Gesicht. Im weiteren Verlauf vergrößerte sich die Menschenmenge auf bis zu 60 Menschen. Aus der Menge heraus wurden die Polizisten immer wieder bedrängt und beleidigt, sodass weitere Kräfte zur Unterstützung angefordert wurden. Am Ende gelang es mit zwölf Fahrzeugbesatzungen, die Gruppen zu trennen und Platzverweise zu erteilen. Danach entfernten sich die meisten der Personen, nicht zuletzt wohl auch wegen der Schließung der Lokale. Von einigen konnten die Personalien festgestellt werden. Keiner der Beteiligten machte Verletzungen geltend oder erstattete Anzeige. Weitere Ermittlungen des Polizeireviers Bruchsal dauern hierzu noch an.

Bereits gegen Mitternacht war eine Schlägerei hinter den Bushaltestellen des Bahnhofplatzes gemeldet worden. Eine bis zu sechs Köpfen zählende Gruppe soll einen 19-Jährigen zusammengeschlagen haben. Dabei konnte ein 21 Jahre alter Beschuldigter festgestellt werden. Gegen ihn und seine noch unbekannten Tatgenossen werden nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung geführt.