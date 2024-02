Zu einer Schlägerei zwischen drei Männern kam es am frühen Sonntagmorgen vor einer Gaststätte. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 1.30 Uhr die Schlägerei in der Ludwigstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem 39-Jährigen sowie zwei 52- und 66 Jahre alten Männern zum Streit gekommen war, welcher nach einem kurzen Wortgefecht rasch in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Hierbei soll der jüngere Mann den Streit mit den beiden anderen Männern angefangen haben. Die teilweise deutlich alkoholisierten Kontrahenten aus dem Kreis Germersheim erlitten nur leichte Verletzungen. Durch die Polizei wurden Strafanzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizei.