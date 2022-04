Auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Posthiusstraße in Germersheim haben sich am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen geprügelt. Die Polizei war gegen 3.30 Uhr alarmiert worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde eine vierköpfige Gruppe auf dem Parkplatz zunächst von einer ihnen unbekannte männliche Person angesprochen. Im weiteren Verlauf trat und schlug der unbekannte Mann gegen das Fahrzeug der vierköpfigen Gruppe. Die Auseinandersetzung entwickelte sich laut Polizei zu einer Schlägerei, bei der ein Kleinbus hinzugefahren kam und sich weitere unbekannte Männer an der Schlägerei beteiligten. Bei der Auseinandersetzung sollen die unbekannten Täter auch mit Glasflaschen auf die vierköpfige Gruppe eingeschlagen haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die unbekannten Täter mit dem Kleinbus. Durch die Auseinandersetzung wurden drei der vier angegriffenen Personen leicht verletzt. Wer Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben kann, wird von der Polizei Germersheim gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.