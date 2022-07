In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei Germersheim eine Massenschlägerei in der Lilienstraße in Germersheim gemeldet. Vor Ort waren tatsächlich etwa 100 Personen auf der Straße, allerdings ereignete sich die Schlägerei lediglich zwischen fünf Personen, teilt die Polizei mit. Die restlichen Personen waren Schaulustige. Laut Polizei kam es bereits gegen 23 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35-jährigen und einem 52-jährigen Mann in einem Café in der Lilienstraße, bei welcher der ältere Mann dem 35-Jährigen einen Kopfstoß verpasst habe. Der 52-jährige Beschuldigte musste daraufhin das Café verlassen. Gegen 0.30 Uhr kehrte er laut Polizei mit seinem Sohn zurück und schlug mit einem ein Meter langen Bohrer auf die Einrichtung des Cafés ein, verletzte den 35-Jährigen und zwei weitere Personen. Die drei Geschädigten seien dabei nur leicht verletzt verletzt worden. Der Sachschaden liege im einstelligen Euro-Bereich. Gegen den 52-Jährigen und seinen Sohn wurden Strafverfahren eingeleitet.