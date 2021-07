Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen kam es am Mittwochabend in der Jakob-Harder-Straße in Rülzheim. Nach und nach konnten bei einer sofort eingeleiteten Fahndung die Beteiligten im Ortskern angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass ein 21-Jähriger seine Freundin bei einem Nebenbuhler vermutete und diesen zur Rede stellen wollte. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Bei der Schlägerei erlitten die insgesamt acht Beteiligten keine ernsthaften Verletzungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden