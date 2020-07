In Bruchsal sind am späten Mittwochabend zwei Autofahrer in einen handfesten Streit geraten. Einer der beiden war zudem alkoholisiert und nicht im Besitz eines Führerscheins. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit seinem Fiat die Schnabel-Henning-Straße in Richtung Bruchsaler Südstadt. Dabei fiel ihm und seinem ebenfalls 18-jährigen Beifahrer ein nachfolgendes Auto auf, das mehrmals dicht auffuhr. Schließlich fuhr der Wagen abrupt nach rechts auf den Bordstein und hielt an. Die beiden 18-Jährigen fuhren noch ein Stück weiter, wendeten und fuhren zurück.

Erst fliegen Worte, dann Fäuste

Etwa auf Höhe des abgestellten Autos stand der mutmaßliche Fahrer mitten auf der Straße, so dass der 18-Jährige anhalten musste. In der Folge kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Männern, wobei der 27-Jährige schließlich den Außenspiegel des Fiats abschlug. Anschließend wollte er offenbar flüchten, woraufhin sich eine Schlägerei zwischen den beiden Kontrahenten ergab. Aufgrund widersprüchlicher Angaben ist der genaue Hergang jedoch nicht klar. Bei der Aufnahme des Vorfalls durch die Polizei wurde bei dem 27-Jährigen Alkoholgeruch bemerkt. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, eine Blutentnahme war die Folge. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen die beiden Beteiligten, den 27-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.