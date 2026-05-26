Am Sonntagabend gab es eine Schlägerei an einem der Sondernheimer Baggerseen. Laut Polizei kabbelten sich kurz vor 21 Uhr mehrere teilweise stark alkoholisierte Personen; als die Beamten eintrafen, seien allerdings nur noch zwei Leichtverletzte da gewesen, ein 28-Jähriger mit einer Kopfplatzwunde und ein 33-Jähriger, der über Schmerzen klagte. Die Polizei machte sich auf die Suche nach den anderen Teilnehmern der Auseinandersetzung und fand nach eigenen Angaben zwei weitere, die ebenfalls leicht verletzt waren.

Nun wird insbesondere wegen der Hintergründe der Schlägerei ermittelt. Wer eine Zeugenaussage machen kann und will, wird gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.