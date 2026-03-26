„Oma gibt Gas“ verspricht das „Schischiphusch-Theaterensemble und Hatzebehler Duwacksbiehn“. Nach einer längeren Spielpause zeigt die Gruppe ein neues Stück.

Bei dem Schauspiel des Autors Rüdiger Kramer wurde der Text angepasst und mit Hatzenbühler Lokal-Kolorit gewürzt. Zum bisher letzten Mal traten die Schauspieler im Jahr 2019 im Theatersaal im Gebäude des Gasthauses „Zum Pflug“ auf. Das Haus wird jedoch nach dem Weggang des letzten Gastwirtes gerade renoviert, einschließlich des Theatersaals im Obergeschoss. Die Arbeiten sind bis zu den Spiel-Terminen im April noch nicht beendet, deshalb wird in diesem Jahr im katholischen Pfarrheim geprobt. Auch die sechs Vorstellungen finden dort statt, auf der Bühne im großen Saal.

Ganz untätig waren die Laiendarsteller in den letzten Jahren trotzdem nicht, denn sie wirkten 2022 und 2024 bei Projekten des Heimatvereins mit, der kurze Stücke des Hatzenbühler Autors Norbert Werling zeigte. Titel waren „Bloschimmel“ und „Metzelsupp“.

Boulevard-Stil beim neuen Stück

Da neue Schischiphusch-Stück ist eine turbulente Komödie im Boulevard-Stil. Christian Braun führt wie in den Vorjahren Regie und hat die im Original fünf Akte zu dreien zusammengefasst. Turbulenzen sind beim Blick auf den Inhalt des Stückes schon vorprogrammiert. Im Mittelpunkt stehen drei Paare aus drei Generationen, die notgedrungen zusammen in einem Haus leben. Da ist das frisch verheiratete Paar Lisa und Mario Wünstel (Susanne Reiß und als Neuling Dustin Özcandarli), die Zwischengeneration Inge und Peter Wünstel (Tanja Eichenlaub und Jan Werling) und die Senioren Sophie Wünstel und Kasimir Schmitt (Else Kimmel und Peter Wünstel).

Das eher weniger harmonische Ehe- und Zusammenleben erhält frischen Wind durch Angelo Ferrari (Marc Nehlig), der in der Nachbarschaft einzieht. Er wird zuerst als harmlos angesehen, trotz seines italienischen Charmes. Als eine der Frauen schwanger wird, aber die Laborproben versehentlich vertauscht wurden, müssen sich die drei Hatzenbühler endlich wieder richtig um ihre Gattinnen bemühen und kümmern. Schließlich wollen sie das Feld nicht ihrem heißblütigen Konkurrenten Ferrari überlassen.

Die Proben starteten nach der ersten Lesung im Dezember Anfang des Jahres. Anfangs wöchentlich, seit Februar zweimal wöchentlich, studieren die Akteure ihre Rollen und das Zusammenspiel ein, nach Ostern ist ein Probe-Wochenende geplant. Tanja Eichenlaub, eine der langjährigen Laien-Schauspielerinnen, sagte für alle, dass „wir sehr froh und glücklich sind, im Pfarrheim proben und auftreten zu dürfen.“ Sonst hätte es in diesem Jahr vielleicht kein Theater im Dorf gegeben. Als Souffleuse verfolgt Maria Gruber das Geschehen auf der Bühne, um die Technik kümmern sich Daniel Pfirrmann und Manfred Benner, das Bühnenbild stammt von Andreas Kreußler.

Info

Sechs Vorstellungen: Freitag, 17. April, Samstag, 18. April, Donnerstag, 23. April, Freitag, 24. April und Samstag, 25. April, jeweils um 19 Uhr, am Sonntag, 19. April, um 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 29. März, von 10 Uhr bis 12 Uhr im Mehrzwecksaal des Dorfgemeinschaftshauses statt, Preis zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre acht Euro.

