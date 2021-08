Einen Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro am Landungssteg für Schiffe am Rhein bei Germersheim hat ein Fahrgastschiff am Sonntagmittag verursacht. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hat es beim Ablegen des Schiffs einen Fahrfehler gegeben, wodurch der Steiger beschädigt wurde. Ein Festmachen der Schiffe ist zurzeit nicht möglich. Der Steiger wurde mit Trassierband abgesperrt. Für wie lange ist nicht bekannt, da von der Stadt es darüber keine Auskunft gab.

Im Mai 2006 wurde die Anlegestelle schon einmal beschädigt als ein betrunkener Schiffsführer (1,8 Promille) sein leeres Tankschiff gegen den Steiger steuerte. Unter anderem wurden die Schweißnähte bei der folgenden Reparatur überprüft, die damals rund 20.000 Euro kostete.