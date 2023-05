Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Laufe des Dienstags, 13. Juli, wird die Schifffahrt auf dem Rhein ab Germersheim wieder eingestellt. Grund ist erneutes Hochwasser. Die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg geht am Pegel Maxau diesmal von einem Pegelstand von über 8,31 Metern aus, was einem Hochwasserereignis entspricht, das nur alle fünf Jahre eintritt. Nicht das erste Mal in diesem Jahr.

Bis Dienstagnachmittag soll der Wasserstand des Rheins bis auf etwa 7,10 Meter langsam sinken, danach wieder steil ansteigen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werde in Maxau die Hochwassermarke