„Sie können froh sein, dass Schiedsrichter überhaupt ehrenamtlich tätig sind“, mahnte der Amtsrichter einen Aktiven des Vereins FV Türkgücü Germersheim. Ohne deren Einsatz bei Wind und Wetter und an den Wochenenden könne der Spielbetrieb in den verschiedenen Ligen gar nicht aufrecht erhalten werden.

Da sollten sie nicht auch noch körperlichen oder sonstigen Angriffen ausgesetzt sein. Was der Schiedsrichter pfeift, ist Gesetz auf dem Platz. Das hatte ein 25-Jähriger aus Germersheim anders gesehen und den Schiedsrichter geohrfeigt. Juristisch war das Körperverletzung und zog einen Strafbefehl über 30 Tagessätze zu 15 Euro nach sich.

Der Geschädigte ist seit 28 Jahren Schiedsrichter und pfeift ungefähr 40 Spieltage im Jahr. Dabei ist er in einem Radius von 80 Kilometern zwischen Frankreich und Deutschland unterwegs. In seinem Bezirk im Nordelsass sind circa 400 Schiedsrichter tätig, davon 40 Referees im Austausch mit Deutschland.

Gelb, Rot und 0:6

An jenem 24. November 2019 trafen Büchelberg II und die Gäste aus Germersheim zu einem Punktspiel auf dem Rasenplatz in Büchelberg zusammen. Kurz vor dem Abpfiff stand es 6:0 für die Gastgeber. In der 87. Spielminute kam ein Spieler zu Fall, der Gegner von der Gastmannschaft aus Germersheim hatte jetzt den Ball. Darin sah der Schiedsrichter ein eindeutiges Foul und pfiff. Der Spieler der Gäste war nicht einverstanden, schlug dem Schiri auf die Hand. Dafür kriegte er die Gelbe Karte wegen unsportlichen Verhaltens. Damit noch nicht genug, ging der Fußballer aus Germersheim nun aggressiv auf den Referee zu und schlug ihm ins Gesicht. Die Brille des erfahrenen ehrenamtlichen Sportsmannes fiel herunter. Der Spieler der Gastmannschaft sah jetzt die Rote Karte.

Ob sein Foul Frust war, weil seine Mannschaft 6:0 zurücklag oder er mit der Gelben Karte nicht einverstanden war, wurde vor Gericht nicht mehr erörtert. In der 87. Minute wäre es sowieso zu spät gewesen, diesen Rückstand aufzuholen.

Schmallippige Entschuldigung

Der 25-Jährige saß regungslos auf der Anklagebank und gab die Tat zu. Es gehe nur noch um die Höhe des Tagessatzes, stellte sein Anwalt klar. Dieser richtet sich nach dem Einkommen des Angeklagten und wurde von 20 Euro auf 15 Euro herabgesetzt. Mit der Anzahl der Tagessätze von 30 sei das eine milde Strafe, merkte das Gericht an.

Zum Schluss der Hauptverhandlung brachte der 25-Jährige eine schmallippige Entschuldigung heraus. Er hatte sich auch schon schriftlich bei dem Schiedsrichter entschuldigt. Doch der nahm diese Entschuldigungen nicht an. „Als Sportsmann hätte er mir bei seiner Entschuldigung in die Augen sehen müssen“, sagt der 55-jährige Ehrenamtler. Das einzig Gute sei gewesen, dass seine Brille heil blieb.