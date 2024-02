Jahrzehntelang war Reinhold Stohner mit seiner besonnenen, ausgleichenden Art kommunalpolitisch und ehrenamtlich aktiv. Seine Meinung war gefragt und geschätzt, auf sie wurde gehört. Jetzt ist der frühere Polizeibeamte im Alter von 83 Jahren gestorben.

Reinhold Stohner wurde zum ersten Mal im Jahr 1974 in den Ortsgemeinderat gewählt, dem er 40 Jahre lang ohne Unterbrechung bis zum Mai 2014 angehörte. Einige Jahre, von 1994 bis 2004, war er dazu erster Ortsbeigeordneter und vertrat damit den Ortsbürgermeister. Dem Verbandsgemeinderat gehörte er dreißig Jahre, von 1984 bis 2014, an.

Mit viel diplomatischem Geschick agierte er in seiner Funktion als Schiedsmann der Verbandsgemeinde. Von 1998 bis 2009 konnte er etliche Zwistigkeiten als Moderator beilegen und entlastete Gerichte, die sonst über die Streitfälle hätten urteilen müssen. Für sein Engagement wurde er 2003 mit der Landesehrennadel geehrt.

Wer Reinhold Stohner kannte, durfte auch seinen verschmitzten Humor erleben. Diesen ließ er über Jahrzehnte bei seinen tiefsinnigen und humorvollen Auftritten bei der Jockgrimer mit einfließen. Als Solo-Büttenredner und in Kleingruppen gab es mehr als einen legendären Auftritt bei den Büttenabenden in der TSG Turnhall„ und im Bürgerhaus. Die Beerdigung ist am Dienstag, 20. Februar, 15 Uhr auf dem Friedhof Jockgrim.