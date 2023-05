Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

18.000 Kilometer reiten, um 10.000 neue Stammzellenspender zu finden. Voranbringen soll Jürgen Dirrigl die Stute Altinay vom Kennelhof. Was den Journalist neben seinem persönlichen Erleben noch für die jahrelange Tour motiviert, was er in China vorhat.

Der Nürnberger Journalist Jürgen Dirrigl traut sich was. Ende Februar möchte er zu einem auf fünf Jahre ausgelegten Wanderritt entlang der neuen Seidenstraße nach China aufbrechen.