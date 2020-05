Zum Brand einer an ein Wohnhaus angebauten Scheune kam es in der Nacht auf Samstag im Philippsburger Stadtteil Rheinsheim. Mehrere Anwohner hatten gegen 2.45 Uhr den Notruf gewählt. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf das Wohngebäude übersprang. Personen waren laut Polizei nicht in Gefahr, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 150.000 Euro.