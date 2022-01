Weithin sichtbar war die Rauchentwicklung am Dienstagnachmittag bei einem Scheunenbrand in Pfinztal-Söllingen im Landkreis Karlsruhe. Im Pfinztaler Ortsteil Söllingen geriet eine Scheune in Brand. Der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen und die Rauchentwicklung war weithin sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr stürzten bereits Dachziegel auf die Straße herab. Mit einer massiven Brandbekämpfung wurde das Feuer gelöscht und zugleich eine Riegelstellung auf die benachbarten Gebäude und Wohnhäuser eingerichtet. Die Scheune brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da die Brandursache unklar ist.