Bürokratieabbau wird allenthalben versprochen. Besonders vor Wahlen. Weil Genehmigungen fehlen, kämpft ein Jungunternehmer noch vor der Eröffnung mit dem Aus.

Der wahrscheinlich erste Waschsalon in der Geschichte der Stadt soll Ecke Markt- und Hauptstraße entstehen. Zwei Räume sind eingerichtet und es könnte sofort gewaschen werden, wenn die Behörden die Genehmigung erteilen würden. Doch daran hapert es, sagt Saltuk Yasaroglu. Er habe nicht gedacht, dass es so ein Problem werden würde und so lange dauert. Deshalb hatte er angefangen umzubauen und alles fertig gemacht, weil er glaubte, dass er schnell loslegen könne. Geplant war, dass am Dienstag, 1. August, eröffnet wird, doch jetzt sei es Mitte Oktober und noch immer habe er keine Genehmigung.

Nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim wurde der Bauantrag am Montag, 9. Juli, bei ihr eingereicht. Da die Unterlagen jedoch unvollständig waren, „wurden noch im Juli fehlende Unterlagen nachgefordert“, so der Kreis weiter. Zudem sei die Stadt Germersheim um Stellungnahme gebeten worden, da der Antrag direkt bei der Kreisverwaltung eingereicht wurde, nicht wie vorgesehen bei der Stadt. Mit den ergänzten und korrigierten Unterlagen seien am Mittwoch, 18. Oktober, die Gewerbeaufsicht bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, die Brandschutzdienststelle und die Denkmalschutzbehörde beteiligt worden.

Über 100.000 Euro hat der Jungunternehmer in seinen ersten Waschsalon, der ohne Angestellte auskommen soll, investiert. Kern des Salons sind vier Waschmaschinen, die acht Kilogramm Fassungsvermögen haben, und zwei mit jeweils 18 Kilogramm – „für Daunendecken und Kopfkissen“, sagt der 29-Jährige. Im Nebenraum sind Kondenstrockner untergebracht, damit die fertige gewaschene Wäsche auch gleich getrocknet werden kann. An einem Display an der Wand können sowohl die Waschmaschinen als auch die Trockner gebucht und bezahlt werden. Bezahlt wird mit allen „gängigen Karten oder mit Apple- beziehungsweise Google-Pay“, sagt Yasaroglu. Im Raum sind mehrere Kameras, so dass im Falle eines Problems er mit den Kunden direkt in Kontakt treten könne. Seine Mobilfunknummer werde in den Räumen sichtbar angebracht und es werde auch auf die Kameras hingewiesen. Per Fernzugriff könne er jederzeit auf die Maschinen zugreifen und diese neu starten oder Geld zurückbuchen. Alles sei digital.

Derzeit ist der gebürtige Germersheimer dabei, im Fach Wirtschaftspsychologie zu promovieren. Schon seit einigen Jahren betreibt er neben seinem Studium in England und der Schweiz in Karlsruhe mit einem Partner drei Reinigungen. Sie zeichneten sich für 16 Mitarbeiter verantwortlich und er wollte testen, ob ein vollautomatischer Waschsalon funktioniert. Germersheim habe er sich unter anderem als Standort ausgesucht, weil er hier geboren sei und seine Großmutter, die 2014 gestorben sei, ihm immer gesagt habe, dass man „dem Ort was zurückgeben muss, wo man auf die Welt gekommen ist“, sagt der 29-Jährige. Aus dem Grund habe er auch das Gesicht seiner Großmutter, als Comic gezeichnet, als Logo für seinen Waschsalon genommen. „Wer meine Oma kannte, der erkennt sie“, sagt der 29-Jährige, der im Alter von zwei oder drei Jahren mit seinen Eltern nach Karlsruhe gezogen war. Da ein Teil der Investitionen mit Krediten finanziert sei, er schon Leasingraten für die Maschinen zahlen müsste, hofft er auf eine vorzeitige Genehmigung für eine Eröffnung. Er wisse jetzt, dass er den Fehler gemacht habe, ohne Genehmigung umzubauen und die Maschinen zu leasen. Doch er gerate in finanzielle Schwierigkeiten, wenn sich die Eröffnung noch lange hinziehe.

„Für eine vorzeitige Eröffnung gibt es keine Rechtsgrundlage“, schreibt der Kreis dazu und macht wenig Hoffnung. Seitens des Kreises seien die Fachbehörden um bevorzugte Bearbeitung gebeten worden, „da der Antragsteller uns seine Situation geschildert hat“, heißt es aus dem Kreishaus. Grundsätzlich seien Fachbehörden gehalten, ihre Stellungnahmen innerhalb von vier Wochen abzugeben. Diese Stellungnahmen stehen noch aus. Sofern sich Nachforderungen aus den Stellungnahmen ergeben, seien möglicherweise Änderungen vorzunehmen oder weitere Unterlagen nachzureichen. „Gegebenenfalls wird dann eine erneute Fachbehördenbeteiligung erforderlich“, schreibt der Kreis. Sofern sich keine Nachforderungen ergeben, kann „über das Vorhaben nach Eingang der Stellungnahmen kurzfristig entschieden werden“, macht der Kreis wieder Hoffnung. Bis dahin bleiben die Türen des ersten Waschsalons geschlossen. Wenn es ungünstig läuft für immer.