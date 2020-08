Dumme-Jungen-Streich oder gezielte Aktion? Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem geparkten Personenwagen der Marke Seat in der Keltenstraße die vorderen Scheibenwischerarme umgebogen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.